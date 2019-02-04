СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-04T09:17:03+03:00

В Северном районе Орла местный житель отобрал телефон у подростка Фото: Архив "КП"

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Дело о грабеже раскрыли орловские стражи порядка на днях. В одно из местных отделений полиции в Северном районе Орла обратились родители 15-летнего подростка. Они рассказали, что под угрозой расправы неизвестный мужчина отобрал у их ребенка сотовый телефон.

Полицейские опросили потерпевшего и очевидцев произошедшего. Было получено описание злоумышленника. К раскрытию преступления подключились сотрудники отдела уголовного розыска, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Грабителем оказался 25-летний местный житель. Молодой человек раньше уже был судим.

В отношении орловца было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Полицейские разыскивают похищенный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU