2019-02-03T11:26:17+03:00
Общество

Оттепель продолжит гостить в Орле на будущей неделе

Минусовые значения вернутся только к выходным
Ольга СУПОНЕВА
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Будьте осторожны на скользких улицах и одевайтесь по погоде!Будьте осторожны на скользких улицах и одевайтесь по погоде!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По прогнозам синоптиков, в Орле грядущая рабочая пятидневка зимним морозом отличаться не будет. В регионе продолжит гостить оттепель, минусовые значения вернутся только к выходным.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 4 февраля переменная облачность и небольшой дождь. Температура ночью +1, днем – до +3 градусов. Ветер юго-западный 3 м/с.

Во вторник 5 числа 0…+1. Облачность переменная и снова небольшой дождь. Ветер восточный, 3 м/с.

В среду 6 февраля в ночные часы столбики термометров опустятся до -4 ниже нуля. Днем 0. Ветер будет дуть с севера-востока со скоростью 3 м/с, ожидается переменная облачность и небольшой снег.

В четверг 7 числа уже прохладнее: ночью температура опустится до -3, днем ожидается -1. Метеорологи прогнозируют снег и пасмурное небо. Ветер восточный, 4 м/с.

В пятницу 8 февраля уже -6...-4 градуса. Облачность переменная, небольшой снег. Ветер восточный 2 м/с.

Будьте осторожны на скользких улицах и одевайтесь по погоде!

ИСТОЧНИК KP.RU

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