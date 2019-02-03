Два "Фольксвагена" не поделили дорогу в Орле

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-03T11:05:03+03:00

Внедорожники не смогли разъехаться на Московском шоссе

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Накануне, 2 февраля, в Орле дорогу не поделили два внедорожника "Фольксваген". Автомобили не смогли разъехаться на Московском шоссе.

Авария случилась около часа дня субботы в районе дома 126.

- В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU