2019-02-03T11:05:03+03:00
Происшествия

Два "Фольксвагена" не поделили дорогу в Орле

Внедорожники не смогли разъехаться на Московском шоссе
Ольга СУПОНЕВА
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Накануне, 2 февраля, в Орле дорогу не поделили два внедорожника "Фольксваген". Автомобили не смогли разъехаться на Московском шоссе.

Авария случилась около часа дня субботы в районе дома 126.

- В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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