Два "Фольксвагена" не поделили дорогу в Орле
Внедорожники не смогли разъехаться на Московском шоссе
Фото: соцсети
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Накануне, 2 февраля, в Орле дорогу не поделили два внедорожника "Фольксваген". Автомобили не смогли разъехаться на Московском шоссе.
Авария случилась около часа дня субботы в районе дома 126.
- В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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