2019-02-02T11:17:13+03:00
Общество

Северный район Орла отметил 20-летний юбилей

В торжественный день с праздником жителей поздравляли концертом
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
Изменить размер текста:

Северный район Орла отметил 20-летний юбилей. В торжественный день 1 февраля с праздником жителей поздравляли концертом в ДК «Металлург».

В праздничной обстановке первые лица города вручили Почетные грамоты и Благодарности Губернатора всем, кто трудился на благо Северного района: учителям, строителям, медработникам, представителям органов ТОС. А юные местные жители получили свои первые паспорта.

Перед началом праздника в фойе ДК к юбилею открылись выставки. Работы для них собрали воспитанники художественной студии КДЦ «Металлург», центра детского творчества «Изумруд», дома творчества Северного района, художественной школы, а также Центральная библиотечная система. Для гостей праздника работал музей часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Легковушка и "Газель" столкнулись на орловской трассе
Орловские общественники предложили открыть Вечный огонь в сквере первогвардейцев в Мценске
20-летняя орловчанка стала жертвой мошенника из Белгорода
Юбилей выхода первого сборника стихов Тютчева отметят в Орле
Около полутора тысяч орловцев примут участие в «Лыжне России»
Орловская библиотека Бунина проведет литературный час, посвященный писателю Даниилу Гранину
В ДТП с микроавтобусом на орловской трассе погиб молодой мужчина
За январь на Орловщине зарегистрировано 43 ДТП с пострадавшими
Сбербанк предложил клиентам программу организации и оплаты лечения онкологических заболеваний
На воду, газ и спортобъекты для орловских сел потратят 32 миллиона рублей
В Орле растет число закрытых на карантин школ
МЧС предупредило орловцев о гололедице, мокром снеге и тумане
Миллионы рублей неэффективно использовало орловское УКХ
Юные орловцы будут помогать спасателям
«Это банк, с вашими счетами проблема»: орловец лишился 360 тысяч рублей
Прокуратура вынесла представление мэру Орла из-за вопроса повышения стоимости проезда в общественном транспорте
Подозрительный мешок переполошил орловцев
ДТП на встречке: «Ниссан» столкнулся с фурой под Орлом
В орловском поселке Кромы грузовик протаранил киоск