СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-02T11:17:13+03:00

В торжественный день с праздником жителей поздравляли концертом

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Северный район Орла отметил 20-летний юбилей. В торжественный день 1 февраля с праздником жителей поздравляли концертом в ДК «Металлург».

В праздничной обстановке первые лица города вручили Почетные грамоты и Благодарности Губернатора всем, кто трудился на благо Северного района: учителям, строителям, медработникам, представителям органов ТОС. А юные местные жители получили свои первые паспорта.

Перед началом праздника в фойе ДК к юбилею открылись выставки. Работы для них собрали воспитанники художественной студии КДЦ «Металлург», центра детского творчества «Изумруд», дома творчества Северного района, художественной школы, а также Центральная библиотечная система. Для гостей праздника работал музей часов.

ИСТОЧНИК KP.RU