Северный район Орла отметил 20-летний юбилей
Северный район Орла отметил 20-летний юбилей. В торжественный день 1 февраля с праздником жителей поздравляли концертом в ДК «Металлург».
В праздничной обстановке первые лица города вручили Почетные грамоты и Благодарности Губернатора всем, кто трудился на благо Северного района: учителям, строителям, медработникам, представителям органов ТОС. А юные местные жители получили свои первые паспорта.
Перед началом праздника в фойе ДК к юбилею открылись выставки. Работы для них собрали воспитанники художественной студии КДЦ «Металлург», центра детского творчества «Изумруд», дома творчества Северного района, художественной школы, а также Центральная библиотечная система. Для гостей праздника работал музей часов.
ИСТОЧНИК KP.RU