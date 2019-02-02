СЕГОДНЯ 11:14 2019-02-02T11:14:11+03:00

С этой инициативой активисты обратились в администрацию города

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Орловские общественники предложили открыть Вечный огонь в сквере первогвардейцев в Мценске. С этой инициативой активисты обратились в администрацию города.

Сквер был открыт в честь танкистов - гвардейцев более 40 лет назад. Под командованием полковника Катукова они вели бои в районе Мценска осенью 1941 года. Бригада нанесла противнику сокрушительный удар, прикрыв наши войска на реке Зуше.

- За эти подвиги 4-я танковая бригада первой в Красной Армии получила почётное звание «Гвардейская», гвардейское знамя и новый войсковой номер формирования и стала именоваться 1-й гвардейской танковой бригадой. Поэтому мы считаем необходимым открыть Вечный огонь в честь их памяти, - рассказали «КП» орловские общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU