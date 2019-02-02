20-летняя орловчанка стала жертвой мошенника из Белгорода

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-02T10:26:57+03:00

Девушка перевела 7 тысяч рублей незнакомцу, который предложил купить у него дорогой телефон по сниженной цене

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20-летняя орловчанка стала жертвой мошенника из Белгородской области. Незнакомец предложил девушке купить у него дорогой мобильный телефон по сниженной цене. Объявление о продаже он разместил в интернете. Жительница Орла перевела за гаджет 7 тысяч рублей.

- Молодой человек обещал отправить телефон экспресс-доставкой. Посылку девушка так и не получила, а продавец перестал отвечать на сообщения и звонки, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оказалось, мошенником был 30-летний житель Белгородской области. Молодой человек в преступлении сознался и возместил девушке ущерб. В отношении белгородца было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU