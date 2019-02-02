Юбилей выхода первого сборника стихов Тютчева отметят в Орле

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-02T10:07:07+03:00

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Юбилей выхода первого сборника стихов Федора Тютчева отметят в Орле 20 февраля. На литературный вечер «Речи, которым не суждено умереть» желающих ждут в Музее писателей-орловцев.

- Поэт мало интересовался судьбой своих творений, которые изредка появлялись в журналах. И мы могли бы никогда не узнать Тютчева-поэта, если бы ни Иван Тургенев. Какую роль он сыграл в выходе первого сборника стихов Тютчева, как появление этой небольшой книжечки отозвалось в сердцах современников и, что за стихи были напечатаны в этом издании, вы узнаете в музее, - рассказали «КП» организаторы встречи.

Литературная гостиная откроет свои двери в 14 часов.

Адрес: улица Тургенева, 13.

ИСТОЧНИК KP.RU