2019-02-02T10:07:07+03:00
Звезды

Юбилей выхода первого сборника стихов Тютчева отметят в Орле

На литературный вечер желающих ждут в Музее писателей-орловцев
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Юбилей выхода первого сборника стихов Федора Тютчева отметят в Орле 20 февраля. На литературный вечер «Речи, которым не суждено умереть» желающих ждут в Музее писателей-орловцев.

- Поэт мало интересовался судьбой своих творений, которые изредка появлялись в журналах. И мы могли бы никогда не узнать Тютчева-поэта, если бы ни Иван Тургенев. Какую роль он сыграл в выходе первого сборника стихов Тютчева, как появление этой небольшой книжечки отозвалось в сердцах современников и, что за стихи были напечатаны в этом издании, вы узнаете в музее, - рассказали «КП» организаторы встречи.

Литературная гостиная откроет свои двери в 14 часов.

Адрес: улица Тургенева, 13.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Легковушка и "Газель" столкнулись на орловской трассе
Северный район Орла отметил 20-летний юбилей
Орловские общественники предложили открыть Вечный огонь в сквере первогвардейцев в Мценске
20-летняя орловчанка стала жертвой мошенника из Белгорода
Около полутора тысяч орловцев примут участие в «Лыжне России»
Орловская библиотека Бунина проведет литературный час, посвященный писателю Даниилу Гранину
В ДТП с микроавтобусом на орловской трассе погиб молодой мужчина
За январь на Орловщине зарегистрировано 43 ДТП с пострадавшими
Сбербанк предложил клиентам программу организации и оплаты лечения онкологических заболеваний
На воду, газ и спортобъекты для орловских сел потратят 32 миллиона рублей
В Орле растет число закрытых на карантин школ
МЧС предупредило орловцев о гололедице, мокром снеге и тумане
Миллионы рублей неэффективно использовало орловское УКХ
Юные орловцы будут помогать спасателям
«Это банк, с вашими счетами проблема»: орловец лишился 360 тысяч рублей
Прокуратура вынесла представление мэру Орла из-за вопроса повышения стоимости проезда в общественном транспорте
Подозрительный мешок переполошил орловцев
ДТП на встречке: «Ниссан» столкнулся с фурой под Орлом
В орловском поселке Кромы грузовик протаранил киоск