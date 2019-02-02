2019-02-02T09:30:17+03:00
Звезды

Орловская библиотека Бунина проведет литературный час, посвященный писателю Даниилу Гранину

Желающие придти на встречу обсудят произведения творца, познакомятся с его жизнью и творчеством
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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7 февраля орловская библиотека Бунина проведет литературный час, посвященный писателю Даниилу Гранину.

- Он один из тех писателей, который прошёл через войну, дошёл до Берлина в качестве командира танковой роты. Он писал о том, что хорошо знал – инженерах, ученых, научном творчестве. Это романы «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр», «Выбор цели», - рассказали «КП» сотрудники библиотеки.

Желающие придти на встречу обсудят произведения Даниила Гранина, познакомятся с жизнью и творчеством писателя, подробнее узнают о его общественной деятельности. Гостей будет ждать выставка литературы с первыми публикациями произведений Гранина в журналах «Звезда» и «Новый мир».

Вход свободный.

Начало в 13 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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