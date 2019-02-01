За январь на Орловщине зарегистрировано 43 ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-01T17:13:32+03:00

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В январе 2019-го года на территории Орловской области зарегистрировано 43 ДТП с пострадавшими. В половине случаев, сотрудниками Госавтоинспекции установлены изъяны улично-дорожной сети.

- По фактам ненадлежащего содержания дорог и улиц в зимний период за январь 2019 года Госавтоинспекцией Орловской области приняты меры в отношении ответственных за состояние дорог организаций и их руководителей. Выдано 106 предписаний об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети, вынесено 18 представлений владельцам автодорог Орловской области. В органы прокуратуры направлено 12 информаций, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Также отмечается, что по всем фактам ДТП, в которых были выявлены недостатки дорог, госавтоинспекторы приняли меры реагирования еще до происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU