На воду, газ и спортобъекты для орловских сел потратят 32 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-01T16:06:57+03:00

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В Орле регионально Правительство выделило 32 миллиона рублей на развитие водоснабжения, газификации и спорта на селе. За счет этих средств цивилизация доберется до отдаленных уголков Орловщины в этом году.

Из бюджетов разных уровней 12 с половиной миллионов предусмотрено на газификацию. По планам, сети газораспределения появятся в некоторых деревнях Залегощенского, Мценского и Троснянского районов. 17, 1 миллиона рублей пойдут на водоснабжение.

- В рамках мероприятия планируется строительство 3,1 км водопроводных сетей в пос. Прогресс Малоархангельского района, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Еще 2,3 миллиона рублей вложат в строительство спортивных объектов на селе. Так, в деревне Нижняя Лужна Орловского района должно появиться поле для мини-футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU