В Орле растет число закрытых на карантин школ

СЕГОДНЯ 15:35 2019-02-01T15:35:02+03:00

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В Орле растет число школ, закрытых на карантин. По данным на 1 февраля, на внеплановые каникулы отправили детей в 17 образовательных учреждениях.

Такая мера связана с высоким уровнем заболеваемости простудой в областном центре.

- На карантин полностью закрыты следующие общеобразовательные учреждения: №№13 (до 1 февраля), 1, 24, 48, 52 (до 4 февраля), 19, 23, 32 (до 5 февраля), 16, 20, 49, 50 (до 6 февраля), 4, 18, 37, 51 (до 7 февраля), - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Еще в 15 школах домой распустили некоторые классы. В общей сложности на карантине их 89.

- На территории области наблюдается рост заболеваемость острыми респираторными инфекциями, регистрируются случаи гриппа. Уровень госпитализации по поводу ОРВИ и гриппа остается низким – 1,8% от числа обратившихся за медицинской помощью.- сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU