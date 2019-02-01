Миллионы рублей неэффективно использовало орловское УКХ

СЕГОДНЯ 13:55 2019-02-01T13:55:56+03:00

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Контрольно-счетная палата города Орла опубликовала результаты проверки деятельности Управления коммунальным хозяйством города. Она показала, что управление неэффективно использовало миллионы бюджетных средств.

Проанализировав работу УКХ, специалисты обнаружили следующее: 33,4 миллиона рублей были израсходованы неэффективно, установлены случаи, когда не были взысканы авансы, пени и штрафы с подрядчиков по невыполненным контрактам, оплата некачественной работы в размере более чем 367 тысяч рублей. Кроме того у учреждения не в порядке бухгалтерия и обнаружены другие нарушения действующего законодательства.

- По результатам контрольного мероприятия направлены представления Администрации Орла, начальнику управления городского хозяйства и транспорта, начальнику управления муниципального имущества и землепользования, и.о. начальника УКХ, - сообщает КСП города Орла.

Также материалы проверки направлены в прокуратуру области и в Управление ФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU