Юные орловцы будут помогать спасателям

СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-01T13:06:06+03:00

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В Орле подрастает новое поколение спасателей. На днях, мальчишек и девчонок посвятили в кадеты – о своем желании хорошо разбираться в вопросах безопасности заявили ученики школы № 2.

Классы подготовки кадет-спасателей по аварийно-спасательному делу действуют в этом учебном учреждении уже 17 лет.

- Основными целями программы является формирование у учащихся навыков и умений действий в чрезвычайных ситуациях, изучение приемов и способов оказания само- и взаимопомощи, профессиональная ориентация учащихся, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Ребята приняли присягу в торжественной обстановке и теперь им предстоит быть готовыми прийти в любое время на помощь попавшим в беду, стойко переносить все испытания. Ведь, как отмечают в региональном чрезвычайном ведомстве, настоящий кадет - это не просто юноша или девушка в красивой форме, это тот, кто подает молодежи правильный пример.

ИСТОЧНИК KP.RU