Прокуратура вынесла представление мэру Орла из-за вопроса повышения стоимости проезда в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-01T11:58:51+03:00

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В Орле прокуратура Советского района города вынесла представление мэру Василию Новикову. Надзорный орган выявил нарушение закона при принятии решения горсовета от 25 декабря 2018-го года о согласовании новых тарифов на проезд.

- Установлено, что решением Орловского городского Совета народных депутатов от установлен дифференцированный подход к стоимости услуги пассажирской перевозки в зависимости от способа оплаты проезда (безналичным способом или наличным), тогда как условия для предоставления услуг в полном объеме не созданы, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Проще – перевозчики не выполнили решение властей и не установили считывающие устройства для банковских карт в транспорт. По данным на 31 января, только 115 машин из почти 350 оборудованы валидаторами – что было озвучено на заседании горсовета Николаем Ванифатовым, начальником управления городского хозяйства и транспорта.

Вечером четверга глава городской администрации подписал постановление о переносе даты начала действия новых тарифов с 1 февраля на 10 февраля. До того момента во всем общественном транспорте должны появиться валидаторы.

«КП» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU