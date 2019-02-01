ДТП на встречке: «Ниссан» столкнулся с фурой под Орлом

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-01T10:38:23+03:00

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В четверг, 31 января, на трассе под Орлом произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Ниссан» и большегруза «ДАФ». Водитель легковушки получил травмы в аварии.

Происшествие случилось около девяти часов утра на трассе «Орел-Тамбов». 28-летний водитель следовал за рулем «Ниссан Альмера» со стороны Тамбова в направлении Орла.

- В районе 11 км он допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством «ДАФ» с прицепом, который следовал во встречном направлении прямо, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» получил телесные повреждения, госпитализация мужчине не потребовалась.

Всего же за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU