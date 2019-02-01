2019-02-01T10:18:26+03:00
Происшествия

В орловском поселке Кромы грузовик протаранил киоск

Обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Накануне, 31 января, в орловской поселке Кромы грузовой автомобиль въехал в киоск. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.

Происшествие случилось около восьми часов утра минувшего четверга. 64-летний водитель двигался по районному центру на грузовике "САМС".

- В районе дома 1а по ул 25 Октября, не выбрал скорость соответствующую дорожным условиям и совершил наезд на препятствие продовольственный ларек, -сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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