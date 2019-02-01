В орловском поселке Кромы грузовик протаранил киоск
Обошлось без пострадавших
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Накануне, 31 января, в орловской поселке Кромы грузовой автомобиль въехал в киоск. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.
Происшествие случилось около восьми часов утра минувшего четверга. 64-летний водитель двигался по районному центру на грузовике "САМС".
- В районе дома 1а по ул 25 Октября, не выбрал скорость соответствующую дорожным условиям и совершил наезд на препятствие продовольственный ларек, -сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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