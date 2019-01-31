Подорожание проезда в общественном транспорте Орла отложили

СЕГОДНЯ 19:19 2019-01-31T19:26:24+03:00

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В Орле подорожание проезда в общественном транспорте перенесли на 10 дней. Соответствующее постановление подписал сегодня, 31 января, глава городской администрации Александр Муромский.

Напомним, уже завтра в областной столице стоимость одной поездки в общественном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) должна была составить 20 рублей - при оплате наличными. Однако не все перевозчики успели к назначенному сроку оборудовать транспорт устройствами для считывания банковских карт. Тема жарко обсуждалась на сегодняшнем горсовете. В итоге было решено отложить увеличение тарифа до момента, когда все единицы транспорта будут оборудованы валидаторами.

- Новый тариф на перевозки в муниципальном общественном транспорте вступит в силу с 10 февраля, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Постановление, подписанное Аександром Муромским, гласит, что управление городского хозяйства и транспорта проконтролирует установку считывающих устройств во всем городском транспорте.

С 10 февраля цена проезда составит 20 рублей при наличном расчете и 17 - при безналичном.

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ИСТОЧНИК KP.RU