В отношении экс-директора компании «ЭкоТек» в Орле возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:41 2019-01-31T16:44:23+03:00

Женщину подозревает в сокрытии денег, которые должны были пойти на уплату налогов

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В Орле возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора компании «ЭкоТек». Региональный СК подозреват экс-руководителя организации в сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

По версии следствия, подозреваемая знала о долгах организации и недоимкам по ним, однако требования налоговой инспекции погасить их игнорировала.

- С марта по август 2018 года подозреваемая сокрыла денежные средства, за счет которых должно производится взыскание налогов в сумме более 2,5 миллионов рублей, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи СК устанавливают все обстоятельства этой истории. Расследование продолжается.

Компания «ЭкоТек» занималась в Орле и других регионах России вывозом коммунальных отходов. В 2017 году организация покинула региональный рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU