На личном приеме у начальника УМВД побывали 19 орловчан

СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-31T15:23:41+03:00

Вопросы жителей Орла главе ведомства были различны: от жалоб на соседей до трудоустройства в органы внутренних дел

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На приеме у начальника УМВД генерал-майора полиции Юрия Савенкова побывали 19 орловчан. Посетители смогли лично обратиться к главе ведомства с беспокоящими их вопросами.

Вопросы, которые задавали орловцы начальнику УМВД, были различны. Кто-то пожаловался на соседей, ведущих асоциальный образ жизни, кто-то консультировался по проблеме урегулирования семейных конфликтов. Несколько обращений касались процесса трудоустройства в органы внутренних дел.

- Также на имя Юрия Савенкова поступила благодарность от местной жительницы. Женщина отметила работу сотрудников подразделения уголовного розыска, установившие ее родных, связь с которыми была утеряна, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU