СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-31T13:35:07+03:00

В первый день февраля Северный район Орла отметит свой юбилей Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В первый день февраля Северный район Орла отметит свой юбилей. В честь 20-летней даты в ДК «Металлург» пройдет праздничный концерт «Цвети, наш Северный район».

В 15 часов в фойе и оранжевом зале дворца культуры развернутся выставки. Работы для них подготовили воспитанники художественной студии КДЦ «Металлург», центра детского творчества «Изумруд», дома творчества Северного района, художественной школы, Центральная библиотечная система. Для гостей будет работать музей часов.

До начала основной программы аккомпанировать праздничному настроению будут духовой оркестр «Виват» от музыкальной школы имени Прокофьева и инструментальный ансамбль «Родные напевы». Программу для концерта составят вокальные и хореографические номера от творческих коллективов Северного района.

- Важной частью концерта станет церемония награждения тех, кто долгие годы трудился на благо Северного района: учителя, строители, медицинские работники, представители органов ТОС. Завершится церемония вручением паспортов юным жителям района, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Вход на концерт для всех желающих будет свободным.

Начало в 16 часов.

Адрес: улица Металлургов, 17.

ИСТОЧНИК KP.RU