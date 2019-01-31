СЕГОДНЯ 13:28 2019-01-31T13:28:22+03:00

При пожаре в дачном доме под Орлом погиб 54-летний мужчина Фото: Архив "КП"

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Пожар в дачном доме в поселке Александровский Орловского района случился в среду вечером, 30 января. От возгорания погиб 54-летний мужчина Его тело обнаружили спасатели.

В результате пожара дом под дачу и навес выгорели на площади 49 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 27 раз, из них пять выездов – на ликвидацию возгораний и 22 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU