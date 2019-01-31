«Помнить и не забывать»: в Орле работает выставка памяти жертв Холокоста
На минувших выходных в Орле открылась выставка с говорящим названием «Помнить и не забывать». Экспозиция, расположившаяся в театре «Свободное пространство» посвящена памяти жертв Холокоста.
Днем для открытия выставки было выбрано воскресенье, 27 января. Дата не случайна: в 1945 году в этот день произошло освобождение концентрационного лагеря Освенцима.
Экспонаты выставки расскажут о страшных вехах историиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- - Мы помним то, о чем никогда нельзя забывать: 6 миллионов человек стали жертвами Холокоста, - подчеркнули организаторы выставки.
В экспозицию вошли фотографии, архивные документы и другие экспонаты,
напоминающие о страшных событиях прошлого.
Выставка работает до 10 февраляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
КОГДА, ГДЕ?
пл. Карла Маркса, 2
до 10 февраля (12+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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