2019-01-31T13:17:46+03:00
Звезды

«Помнить и не забывать»: в Орле работает выставка памяти жертв Холокоста

Познакомиться с экспозицией можно до 10 февраля
Ольга СУПОНЕВА
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Экспозиция с говорящим названием расположилась в театре "Свободное пространство"Экспозиция с говорящим названием расположилась в театре "Свободное пространство"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На минувших выходных в Орле открылась выставка с говорящим названием «Помнить и не забывать». Экспозиция, расположившаяся в театре «Свободное пространство» посвящена памяти жертв Холокоста.

Днем для открытия выставки было выбрано воскресенье, 27 января. Дата не случайна: в 1945 году в этот день произошло освобождение концентрационного лагеря Освенцима.

Экспонаты выставки расскажут о страшных вехах истории Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Экспонаты выставки расскажут о страшных вехах историиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- - Мы помним то, о чем никогда нельзя забывать: 6 миллионов человек стали жертвами Холокоста, - подчеркнули организаторы выставки.

В экспозицию вошли фотографии, архивные документы и другие экспонаты,

напоминающие о страшных событиях прошлого.

Выставка работает до 10 февраля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Выставка работает до 10 февраляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КОГДА, ГДЕ?

пл. Карла Маркса, 2

до 10 февраля (12+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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