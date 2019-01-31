«Помнить и не забывать»: в Орле работает выставка памяти жертв Холокоста

СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-31T13:17:46+03:00

Экспозиция с говорящим названием расположилась в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Познакомиться с экспозицией можно до 10 февраля

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На минувших выходных в Орле открылась выставка с говорящим названием «Помнить и не забывать». Экспозиция, расположившаяся в театре «Свободное пространство» посвящена памяти жертв Холокоста.

Днем для открытия выставки было выбрано воскресенье, 27 января. Дата не случайна: в 1945 году в этот день произошло освобождение концентрационного лагеря Освенцима.

Экспонаты выставки расскажут о страшных вехах историиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- - Мы помним то, о чем никогда нельзя забывать: 6 миллионов человек стали жертвами Холокоста, - подчеркнули организаторы выставки.

В экспозицию вошли фотографии, архивные документы и другие экспонаты,

напоминающие о страшных событиях прошлого.

Выставка работает до 10 февраляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КОГДА, ГДЕ?

пл. Карла Маркса, 2

до 10 февраля (12+)

ИСТОЧНИК KP.RU