Количество поездок по проездному в Орле могут увеличить

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-31T12:56:12+03:00

Сейчас оно составляет 60, однако горожан такая цифра не устраивает

Изменить размер текста: A A

В Орле может увеличиться количество поездок по социальному проездному билету. Сейчас оно составляет 60, однако жителей города такая цифра не устраивает.

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 31 января, заседании городского совета народных депутатов. Народные избранники обратили внимание на то, что регулярно поступают жалобы от орловцев, пользующихся проездным. Люди говорят о том, что 60 поездок не хватает на месяц, ведь не все районы областного центра связаны прямыми маршрутами, да и ездить порой приходится больше.

- Этот вопрос находится в ведении области. Мы обратимся к областной администрации с просьбой рассмотреть его и увеличить количество поездок, - отметил мэр города Орла Василий Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU