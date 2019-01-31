Сбербанк продлил скидку на ипотеку

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-31T12:20:01+03:00

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Дисконт на ставку по ипотечному кредиту в размере 0,3 п.п. предоставляется клиентам Сбербанка с одобренной ипотекой, приобретающим квартиру на вторичном рынке. Предложение распространяется на квартиры, объявления о продаже которых размещены на сайте «ДомКлик» и отмечены значком «Скидка 0,3%».

- Мы стараемся предоставлять клиентам самый лучший сервис, - рассказал директор дивизиона «ДомКлик» блока «Розничный бизнес» ПАО Сбербанк Николай Васев. - Сейчас мы продлили не только скидку на ипотеку, но и улучшили условия ее получения. Теперь срок ожидания скидки начинается с момента отправки кадастрового номера или номера квартиры на проверку, а не с момента проверки данных по выписке из ЕГРН. Даже если мы не смогли получить выписку ЕГРН по каким-либо причинам, то по истечении срока ожидания скидка все равно будет присвоена. А данные проверит менеджер ипотечного кредитования при получении пакета документов по объекту.

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ИСТОЧНИК KP.RU