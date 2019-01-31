Политик Максим Кац выступит перед орловцами с лекцией
Деятель расскажет, как устроены города и как участие в выборах помогает сделать их лучше
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Политик Максим Кац выступит перед орловцами с лекцией в воскресенье, 3 февраля. Деятель расскажет, как устроены города и как участие в выборах помогает сделать их лучше.
Удобные города, урбанистические проекты, реализованные мной в Москве - все это вы узнаете на встрече со мной, - поделился политик.
Мероприятие открыто для всех интересующихся и неравнодушных.
Лекция пройдет по адресу: улица Максима Горького, 28.
Начало в 17 часов.
Справочно:
Максим Кац - политик, общественный деятель, урбанист, а также первый чемпион России по спортивному покеру. Он является сооснователем фонда «Городские проекты».
ИСТОЧНИК KP.RU