СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-31T12:14:59+03:00

Деятель расскажет, как устроены города и как участие в выборах помогает сделать их лучше

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Политик Максим Кац выступит перед орловцами с лекцией в воскресенье, 3 февраля. Деятель расскажет, как устроены города и как участие в выборах помогает сделать их лучше.

Удобные города, урбанистические проекты, реализованные мной в Москве - все это вы узнаете на встрече со мной, - поделился политик.

Мероприятие открыто для всех интересующихся и неравнодушных.

Лекция пройдет по адресу: улица Максима Горького, 28.

Начало в 17 часов.

Справочно:

Максим Кац - политик, общественный деятель, урбанист, а также первый чемпион России по спортивному покеру. Он является сооснователем фонда «Городские проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU