СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-31T11:36:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за перенагрева трубы в орловской глубинке сгорела баня. ЧП произошло на улице Энтузиастов в поселке Глазуновка вчера вечером, 30 января.

- В результате пожара в помещении парилки выгорели отделочные материалы на площади четыре квадратных метра, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 27 раз, из них пять выездов – на ликвидацию возгораний и 22 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU