2019-01-31T11:36:56+03:00
Происшествия

Из-за перенагрева трубы в орловской глубинке сгорела баня

Огонь повредил помещение парилки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Из-за перенагрева трубы в орловской глубинке сгорела баняИз-за перенагрева трубы в орловской глубинке сгорела баняФото: Архив "КП"
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Из-за перенагрева трубы в орловской глубинке сгорела баня. ЧП произошло на улице Энтузиастов в поселке Глазуновка вчера вечером, 30 января.

- В результате пожара в помещении парилки выгорели отделочные материалы на площади четыре квадратных метра, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 27 раз, из них пять выездов – на ликвидацию возгораний и 22 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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