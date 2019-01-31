Неосторожное курение стало причиной пожара в доме в орловской деревне
Минувшим днем, 30 января, жилой дом загорелся в деревне Богородицкое Свердловского района Орловской области. Тело 60-летнего мужчины было обнаружено в одной из комнат.
- В результате пожара в комнате прогорел пол на площади полквадратного метра, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
По предположением специалистов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба устанавливается.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 27 раз, из них пять выездов – на ликвидацию возгораний и 22 – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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