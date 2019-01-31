Неосторожное курение стало причиной пожара в доме в орловской деревне

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-31T11:17:48+03:00

Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной пожара в доме в орловской деревне Фото: Архив "КП"

Тело 60-летнего мужчины обнаружили спасатели в одной из комнат

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Минувшим днем, 30 января, жилой дом загорелся в деревне Богородицкое Свердловского района Орловской области. Тело 60-летнего мужчины было обнаружено в одной из комнат.

- В результате пожара в комнате прогорел пол на площади полквадратного метра, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположением специалистов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба устанавливается.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 27 раз, из них пять выездов – на ликвидацию возгораний и 22 – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU