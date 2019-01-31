СЕГОДНЯ 11:01 2019-01-31T11:02:11+03:00

13 школ закрыли на карантин в Орле Фото: Архив "КП"

Процесс обучения приостановлен по классам в 19 заведениях

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В Орле 13 школ закрыли на карантин из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. По состоянию на 31 января учебный процесс остановлен в школах № 1, № 13, № 16, № 19, № 20, № 23, № 24, № 25, № 32,, № 48, № 49, № 50, № 52.

- В 19 общеобразовательных учреждениях занятия временно приостановлены в отдельных классах. Речь идет о школах № 4, № 7, № 11, №12, № 17, № 21, № 22, № 26, № 27, № 28, № 29, № 33, № 34, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 51. В целом на карантине находятся 82 класса, - сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации.

По сообщению управления образования, в пределах нормы уровень заболеваемости в школах № 2, № 3, № 5, № 6, № 10, № 15, № 18, № 30, № 31, № 35, №45. Ситуация остается нестабильной.

ИСТОЧНИК KP.RU