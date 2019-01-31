2019-01-31T10:58:16+03:00
Происшествия

В Орле на улице Раздольной иномарка столкнулась с «Ларгусом»

Легковушка вылетела на встречную полосу и устроила ДТП
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле на улице Раздольной иномарка столкнулась с «Ларгусом». ДТП с участием автомобилей произошло в среду, 30 января.

64-летний водитель «Хендэ Акцент» ехал со стороны улицы Михалицина в направлении улицы Бурова и в районе дома № 11 по улице Раздольной не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Иномарка врезалась в «Лада Ларгус».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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