2019-01-31T10:49:37+03:00
Происшествия

Под Орлом «ВАЗ» врезался в припаркованный на обочине «ГАЗ»

Пострадали два пассажира
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Под Орлом «ВАЗ» врезался в припаркованный на обочине «ГАЗ»Под Орлом «ВАЗ» врезался в припаркованный на обочине «ГАЗ»Фото: Архив "КП"
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ДТП на автодороге «Москва-Харьков-Лунево-Карпово» произошло минувшим вечером, 30 января. 39-летний водитель «ВАЗ-2104» ехал в сторону Орла и на 4-м километре трассы врезался в припаркованный на обочине «ГАЗ-330202».

- В результате ДТП 51-летняя и 37-летняя пассажирки автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения. Женщинам назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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