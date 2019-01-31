Под Орлом «ВАЗ» врезался в припаркованный на обочине «ГАЗ»
ДТП на автодороге «Москва-Харьков-Лунево-Карпово» произошло минувшим вечером, 30 января. 39-летний водитель «ВАЗ-2104» ехал в сторону Орла и на 4-м километре трассы врезался в припаркованный на обочине «ГАЗ-330202».
- В результате ДТП 51-летняя и 37-летняя пассажирки автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения. Женщинам назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых 6 человек получили травмы, один погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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