Шесть новых дорожных машин убирали снег в Орле ночью

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-31T10:49:15+03:00

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Шесть новых дорожных комбинированных машин убирали снег в Орле минувшей ночью. Ключи от спецтехники получила «Спецавтобаза».

Шесть новых дорожных машин убирали снег в Орле ночьюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Полученный транспорт позволит значительно улучшить ситуацию с очисткой от снега в Орле и области. Более того, техника повысит эффективность решения проблемы ремонта и благоустройства дорог, - отметил глава региона Андрей Клычков.

Шесть новых дорожных машин убирали снег в Орле ночьюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Машины были куплены за счет средств областного Дорожного фонда. На эти нужды было потрачено 95 миллионов рублей. Техникой можно будет пользоваться как зимой, так и летом.

Шесть новых дорожных машин убирали снег в Орле ночьюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Всего на городских дорогах в темное время суток трудились 25 снегоуборочных машин. В их числе 12 КДМ, 6 самосвалов, 2 снегопогрузчика, грейдер, «вилли», фронтальный погрузчик, шнекоротор, трактор. К уборке привлекли и технику муниципальных и частных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU