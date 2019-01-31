Орловский таксист перевел себе чужие деньги через забытый в машине телефон

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-31T09:15:11+03:00

Мужчина обнаружил, что гаджет был без пароля, и похитил 43 тысячи рублей

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В Ливенском районе водитель такси присвоил себе чужие деньги. Мужчина нашел в своей машине забытый пассажиром телефон и, обнаружив гаджет незапароленным, перевел через него крупную сумму себе на счет.

В руки правоохранителям водитель попался после обращения к ним мужчины, который воспользовался услугой такси. Он рассказал, что предположительно забыл свой телефон в машине, а через некоторое время обнаружил, что с его банковской карты кто-то снял 43 тысячи рублей.

- Как выяснилось позднее, 30-летний таксист приехал к другу и попросил перевести на его банковский счет деньги и затем их обналичить. Такую необычную просьбу объяснил тем, что его карта заблокирована. Знакомый согласился помочь. Они вместе дошли до банкомата и сняли наличные, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Свою причастность к краже таксист признал. Деньги мужчина вернул. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU