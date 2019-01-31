Новые школьные автобусы передали образовательным учреждениям Орловщины
Новые школьные автобусы передали образовательным учреждениям Орловщины. Они оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности. Торжественное вручение сертификатов для получения автобусов руководителям школ состоялось 30 января на центральной площади в Орле.
- Автопарки школ пополнили 39 машин. 8 автобусов получил Орловский район, по 3 автобуса – Болховский, Верховский и Свердловский районы, по 2 – Глазуновский, Ливенский, Малоархангельский, Троснянский и Шаблыкинский районы. По одному автобусу передано в город Ливны, Должанский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, Кромской, Мценский, Новодеревеньковский, Сосковский, Урицкий и Хотынецкий районы, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.
Напомним, программа по замене устаревшего парка школьных автобусов стартовала по всей стране еще в минувшем году. Ее инициатором выступил Президент. За счет средств федерального бюджета на Орловщину поступили 70 школьных автобусов.
Как отметил Губернатор Орловской области Андрей Клычков, замена автотранспорта, отработавшего десятилетний срок, - это еще один важный шаг на пути обеспечения равной доступности школьного образования для всех детей, независимо от места проживания, а также обеспечения их безопасной перевозки.
ИСТОЧНИК KP.RU