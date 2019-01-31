СЕГОДНЯ 08:53 2019-01-31T09:16:03+03:00

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Новые школьные автобусы передали образовательным учреждениям Орловщины. Они оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографами, ремнями безопасности. Торжественное вручение сертификатов для получения автобусов руководителям школ состоялось 30 января на центральной площади в Орле.

Новые школьные автобусы передали образовательным учреждениям ОрловщиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новые школьные автобусы передали образовательным учреждениям ОрловщиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Автопарки школ пополнили 39 машин. 8 автобусов получил Орловский район, по 3 автобуса – Болховский, Верховский и Свердловский районы, по 2 – Глазуновский, Ливенский, Малоархангельский, Троснянский и Шаблыкинский районы. По одному автобусу передано в город Ливны, Должанский, Залегощенский, Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, Кромской, Мценский, Новодеревеньковский, Сосковский, Урицкий и Хотынецкий районы, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

Новые школьные автобусы передали образовательным учреждениям ОрловщиныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, программа по замене устаревшего парка школьных автобусов стартовала по всей стране еще в минувшем году. Ее инициатором выступил Президент. За счет средств федерального бюджета на Орловщину поступили 70 школьных автобусов.

Как отметил Губернатор Орловской области Андрей Клычков, замена автотранспорта, отработавшего десятилетний срок, - это еще один важный шаг на пути обеспечения равной доступности школьного образования для всех детей, независимо от места проживания, а также обеспечения их безопасной перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU