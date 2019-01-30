В Орле девять школ полностью закрыты на карантин

СЕГОДНЯ 16:22 2019-01-30T16:22:14+03:00

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Девять школ города Орла, по данным на 30 января, остаются полностью закрытыми на карантин. На внеплановые каникулы учеников распустили из-за наблюдающегося в областном центре высокого уровня заболеваемости ОРВИ.

До 4 февраля закрыты школы № 1, 24,48,52, до 1 февраля школа №13, до 5 числа будущего месяца школы №19, 23,32, и школа №25 закрыта до 31 января.

- В 22 общеобразовательных учреждениях на карантин закрыты отдельные классы. Речь идет о школах №№4, 7, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51.В целом занятия приостановлены в 122 классах, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU