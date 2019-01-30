Жителя Мценска подозревают в убийстве знакомого

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-30T16:20:55+03:00

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В Орловской области очередной пьяный конфликт обернулся бедой. В одном из частных домов города Мценск на днях было обнаружено тело местного 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Региональный СК возбудил уголовное дело, подозреваемого удалось оперативно задержать.

По версии следствия, убийством обернулась ссора между двумя мужчинами. Они вместе распивали алкоголь, градус выпитого повышался параллельно с градусом конфликта. Один из оппонентов набросился на другого и забил его до смерти. Задержать мужчину оперативникам удалось по горячим следам. За преступление он будет отвечать по закону.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия, чтобы собрать доказательную базу. Подозреваемый, вероятнее всего, будет заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU