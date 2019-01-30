Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов провел победный матч со столичным «Локомотивом»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-01-30T13:45:46+03:00

Эта игра стала полноценным возвращением голкипера в состав после полученной травмы

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Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов провел победный матч с «Локомотивом». Своей команде голкипер помог в финале «Фонбет Кубка матч премьер».

Турнир столичные команды провели вчера, 29 января, в Катаре. «Красно-белые» выиграли у соперника со счетом 4:0.

Этот матч стал полноценным возвращением орловского голкипера в состав «Спартака» после своего отсутствия. Напомним, Александр Селихов более полугода восстанавливался после полученной травмы ахиллового сухожилия.

ИСТОЧНИК KP.RU