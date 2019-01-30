В Орле пройдет День зимних видов спорта

СЕГОДНЯ 12:06 2019-01-30T12:06:00+03:00

Площадкой для праздника станет Ледовая арена в Зареченском микрорайоне Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Всех участников праздника на Ледовой арене ждут памятные подарки

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 10 февраля, орловцев ждет праздник, посвященный зимним видам спорта. Мероприятие начнется в 12:00 в спортивно-оздоровительном центре «Ледовая арена».

Каждый желающий сможет принять участие в игровой программе и проверить свои силы в таких заданиях как: «валенки», «тяни-толкай», фигурное вождение, «ледянка», «снежный ком» и многое другое.

Как сообщают организаторы, все участники получат призы.

КОГДА? ГДЕ?

10 февраля, 12:00

ул. Зеленина, 4

ИСТОЧНИК KP.RU