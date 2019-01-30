В Орле пройдет День зимних видов спорта
Всех участников праздника на Ледовой арене ждут памятные подарки
Площадкой для праздника станет Ледовая арена в Зареченском микрорайонеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В воскресенье, 10 февраля, орловцев ждет праздник, посвященный зимним видам спорта. Мероприятие начнется в 12:00 в спортивно-оздоровительном центре «Ледовая арена».
Каждый желающий сможет принять участие в игровой программе и проверить свои силы в таких заданиях как: «валенки», «тяни-толкай», фигурное вождение, «ледянка», «снежный ком» и многое другое.
Как сообщают организаторы, все участники получат призы.
КОГДА? ГДЕ?
10 февраля, 12:00
ул. Зеленина, 4
ИСТОЧНИК KP.RU