2019-01-30T12:06:00+03:00
Спорт

В Орле пройдет День зимних видов спорта

Всех участников праздника на Ледовой арене ждут памятные подарки
Наталья Меркулова
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Площадкой для праздника станет Ледовая арена в Зареченском микрорайонеПлощадкой для праздника станет Ледовая арена в Зареченском микрорайонеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В воскресенье, 10 февраля, орловцев ждет праздник, посвященный зимним видам спорта. Мероприятие начнется в 12:00 в спортивно-оздоровительном центре «Ледовая арена».

Каждый желающий сможет принять участие в игровой программе и проверить свои силы в таких заданиях как: «валенки», «тяни-толкай», фигурное вождение, «ледянка», «снежный ком» и многое другое.

Как сообщают организаторы, все участники получат призы.

КОГДА? ГДЕ?

10 февраля, 12:00

ул. Зеленина, 4

ИСТОЧНИК KP.RU

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