СЕГОДНЯ 10:26 2019-01-30T10:27:17+03:00

Шалости с огнем привели к пожару в жилом доме в Болхове Фото: Архив "КП"

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Ночью 29 января в Болхове случилось ЧП. На улице Октябрьской загорелся жилой дом.

- В результате пожара прогорели потолочные перекрытия на площади два квадратных метра, в помещении кухни огнем повреждены деревянные стены и мебель на общей площади десять квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям спасателей, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при обращении с огнем. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 15 раз, из них пять выездов – на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU