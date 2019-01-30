Перекресток улиц Московской и Степана Разина в Орле не поделили две иномарки сегодня утром
Травмы получили оба водителя
Перекресток улиц Московской и Степана Разина в Орле не поделили две иномарки сегодня утромФото: Архив "КП"
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Перекресток улиц Московской и Степана Разина в Орле не поделили две иномарки сегодня, 30 января. ДТП произошло около 8:20 утра.
31-летний водитель «Пежо» ехал со стороны улицы Покровской и на светофоре при повороте налево столкнулся с автомобилем «Киа». Иномарка следовала от улицы Революции в прямом направлении.
- В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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