2019-01-30T10:12:23+03:00
Происшествия

Перекресток улиц Московской и Степана Разина в Орле не поделили две иномарки сегодня утром

Травмы получили оба водителя
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Перекресток улиц Московской и Степана Разина в Орле не поделили две иномарки сегодня утромПерекресток улиц Московской и Степана Разина в Орле не поделили две иномарки сегодня утромФото: Архив "КП"
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Перекресток улиц Московской и Степана Разина в Орле не поделили две иномарки сегодня, 30 января. ДТП произошло около 8:20 утра.

31-летний водитель «Пежо» ехал со стороны улицы Покровской и на светофоре при повороте налево столкнулся с автомобилем «Киа». Иномарка следовала от улицы Революции в прямом направлении.

- В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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