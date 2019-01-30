Две встречные легковушки столкнулись под Орлом

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-30T09:45:55+03:00

Водитель одного из автомобилей не учел погодные условия и не справился с управлением

Изменить размер текста: A A

ДТП на подъезде к Мценску произошло минувшим днем, 29 января. 39-летний водитель «ВАЗ 21140» не учел погодные условия и не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой «Хендэ Солярис».

- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU