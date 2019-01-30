Две встречные легковушки столкнулись под Орлом
ДТП на подъезде к Мценску произошло минувшим днем, 29 января. 39-летний водитель «ВАЗ 21140» не учел погодные условия и не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой «Хендэ Солярис».
- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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