2019-01-30T09:45:55+03:00
Происшествия

Две встречные легковушки столкнулись под Орлом

Водитель одного из автомобилей не учел погодные условия и не справился с управлением
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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ДТП на подъезде к Мценску произошло минувшим днем, 29 января. 39-летний водитель «ВАЗ 21140» не учел погодные условия и не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой «Хендэ Солярис».

- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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