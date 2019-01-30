2019-01-30T09:29:27+03:00
Звезды

Оренбургский ансамбль «Контингент» выступит в Орле на благотворительном концерте

Средства от продажи билетов направят Центру детского развития для покупки реабилитационного оборудования
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Оренбургский ансамбль военно-патриотической песни «Контингент» выступит в Орле на благотворительном концерте 10 февраля. Он будет посвящен 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Средства от продажи билетов направят Центру детского развития, который находится на улице Раздольной, для покупки реабилитационного оборудования. Сейчас комплексную помощь специалистов там получают более 200 детей с тяжелыми пороками развития.

Начало концерта в 14 часов.

Адрес: ДК «Металлург», улица Металлургов, 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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