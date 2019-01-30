2019-01-30T09:05:21+03:00
Общество

Орловцев приглашают пройти отбор в образовательные огранизации Следственного комитета

После обучения выпускник сможет проходить службу в следственных органах
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцев приглашают пройти отбор в образовательные огранизации Следственного комитета. Стать следователем можно, пройдя обучение в Московской и Санкт-Петербургской академиях СК РФ.

В 2019 году по очной форме доступны специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности» со сроком обучения 5 лет, и степень магистра по профилю «Следственная деятельность». После обучения выпускник будет проходить службу в следственных органах.

Орловцам, желающим участвовать в отборе, необходимо обратиться в СУ СК РФ по Орловской области до 1 апреля по адресу: город Орёл, улица Комсомольская, 231.

Узнать дополнительную информацию можно по телефонам: 77-49-48 и 59-19-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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