2019-01-30T08:36:31+03:00
Общество

Проекты благоустройства общественных территорий в Орле дорабатываются

Конкурс по выбору подрядчиков, по словам чиновников, проведут до начала сезона
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Проекты благоустройства общественных территорий в Орле дорабатываютсяПроекты благоустройства общественных территорий в Орле дорабатываютсяФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле дорабатываются проекты благоустройства общественных территорий. Эту тему на повестку дня вынесли чиновники на минувшем совещании в городской администрации. По словам представителей власти, уже сейчас проектировщик Детского парка ЗАО «Горпроект» занимается устранением замечаний в проектно-сметной документации.

- Главная задача — провести конкурс по выбору подрядчиков и заключить муниципальные контракты по благоустройству общественных территорий до начала сезона, не откладывая в долгий ящик, отметил на совещании глава городской администрации Александр Муромский.

Напомним, в программе «Формирование современной городской среды» на голосование орловцам вынесли 9 территорий. В их числе бульвар Победы, парк «Ботаника», сквер «Дворянское гнездо», Комсомольская площадь, сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии, сквер Гуртьева, площадь Содружества, Городской и Детский парки.

Уже 16 февраля выбрать общественные территории для благоустройства жители Орла смогут на четырех площадках. Принять участие в рейтинговом голосовании орловцы смогут с 8 утра до 8 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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