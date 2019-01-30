Проекты благоустройства общественных территорий в Орле дорабатываются
В Орле дорабатываются проекты благоустройства общественных территорий. Эту тему на повестку дня вынесли чиновники на минувшем совещании в городской администрации. По словам представителей власти, уже сейчас проектировщик Детского парка ЗАО «Горпроект» занимается устранением замечаний в проектно-сметной документации.
- Главная задача — провести конкурс по выбору подрядчиков и заключить муниципальные контракты по благоустройству общественных территорий до начала сезона, не откладывая в долгий ящик, отметил на совещании глава городской администрации Александр Муромский.
Напомним, в программе «Формирование современной городской среды» на голосование орловцам вынесли 9 территорий. В их числе бульвар Победы, парк «Ботаника», сквер «Дворянское гнездо», Комсомольская площадь, сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии, сквер Гуртьева, площадь Содружества, Городской и Детский парки.
Уже 16 февраля выбрать общественные территории для благоустройства жители Орла смогут на четырех площадках. Принять участие в рейтинговом голосовании орловцы смогут с 8 утра до 8 вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU