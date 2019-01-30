В Орле покажут фильм о Сталинградской битве
Киноленту можно будет посмотреть на конференции в военно-историческом музее
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1 февраля в Орле покажут фильм о Сталинградской битве. Картину можно будет посмотреть на конференции в честь 76-летия разгрома советскими бойцами немецко-фашистских войск в военно-историческом музее.
Представители поисковых организаций и объединений области расскажут об уличных боях Сталинграда, о малоизвестных фактах боев за «Сталинградский редут», бронетанковых войсках, участвовавших в битве, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального правительства.
Начало конференции в 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU