СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-30T08:02:48+03:00

Доследственную проверку проведет СК по факту обрушения стены в доме по улице Нормандии-Неман в Орле Фото: Архив "КП"

Следствие изучит все материалы по происшествию из СМИ

Изменить размер текста: A A

Доследственную проверку проведет СК по факту обрушения стены в старинном двухэтажном жилом доме по улице Нормандии-Неман в Орле. Напомним, ЧП произошло в понедельник, 28 января.

На фасаде дома на высоте второго этажа рухнула часть кирпичной кладки. К счастью, там никто не живёт, поэтому обошлось без пострадавших. Жилые квартиры находятся на первом этаже. Их хозяевам пришлось переехать в пункты временного размещения, часть жильцов остановились у своих родственников.

- В рамках проверки следствием будут изучены все изложенные в материалах СМИ сведения и дана объективная правовая оценка действиям или бездействию ответственных за произошедшее лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU