СЕГОДНЯ 07:47 2019-01-30T07:47:17+03:00

Двое орловцев попались в руки правоохранителям за хранение «синтетики» Фото: Архив "КП"

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Двое орловцев попались в руки правоохранителям за хранение «синтетики». Обоих хранителей наркотика стражи порядка задержали в Железнодорожном районе Орла.

У каждого из местных жителей полицейские обнаружили почти пол грамма наркотика. То, что вещество синтетическое, подтвердили результаты проведенных экспертиз.

- В отношении орловцев возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU