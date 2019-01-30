Двое орловцев попались в руки правоохранителям за хранение «синтетики»
В отношении мужчин возбудили уголовные дела
Двое орловцев попались в руки правоохранителям за хранение «синтетики»Фото: Архив "КП"
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Двое орловцев попались в руки правоохранителям за хранение «синтетики». Обоих хранителей наркотика стражи порядка задержали в Железнодорожном районе Орла.
У каждого из местных жителей полицейские обнаружили почти пол грамма наркотика. То, что вещество синтетическое, подтвердили результаты проведенных экспертиз.
- В отношении орловцев возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU