В Орле пересчитают гранит, демонтированный с городских улиц

СЕГОДНЯ 14:38 2019-01-29T14:38:25+03:00

Часть гранитного покрытия, о котором идет речь, снято с бульвара Победы, еще часть - со сквера Комсомольцев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вопрос обсудили на сегодняшнем заседании комитета горсовета по муниципальной собственности и землепользованию

Изменить размер текста: A A

В Орле будет произведена инвентаризация гранита, который был демонтирован при ремонте общественных территорий – бульвара Победы и сквера Комсомольцев. Тема обсуждалась на сегодняшнем, 29 января, заседании комитета горсовета по муниципальной собственности и землепользованию.

Депутат горсовета Евгений Косогов озвучил информацию о том, что УКХ города оценило весь демонтированный при строительных работах гранит в один рубль, хотя реальная его стоимость составляет десятки тысяч рублей.

Как отметил Владимир Негин, вице-спикер городского совета, «гранитным вопросом» должна заняться специальная группа, которая может проработать вопрос использования демонтированного материала вторично. Предварительно, пересчитать весь находящийся на хранении гранит должны до конца весны.