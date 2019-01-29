В Орле пересчитают гранит, демонтированный с городских улиц
В Орле будет произведена инвентаризация гранита, который был демонтирован при ремонте общественных территорий – бульвара Победы и сквера Комсомольцев. Тема обсуждалась на сегодняшнем, 29 января, заседании комитета горсовета по муниципальной собственности и землепользованию.
Депутат горсовета Евгений Косогов озвучил информацию о том, что УКХ города оценило весь демонтированный при строительных работах гранит в один рубль, хотя реальная его стоимость составляет десятки тысяч рублей.
Как отметил Владимир Негин, вице-спикер городского совета, «гранитным вопросом» должна заняться специальная группа, которая может проработать вопрос использования демонтированного материала вторично. Предварительно, пересчитать весь находящийся на хранении гранит должны до конца весны.
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