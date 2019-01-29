2019-01-29T14:38:25+03:00
Общество

В Орле пересчитают гранит, демонтированный с городских улиц

Вопрос обсудили на сегодняшнем заседании комитета горсовета по муниципальной собственности и землепользованию
Ольга СУПОНЕВА
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Часть гранитного покрытия, о котором идет речь, снято с бульвара Победы, еще часть - со сквера КомсомольцевЧасть гранитного покрытия, о котором идет речь, снято с бульвара Победы, еще часть - со сквера КомсомольцевФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле будет произведена инвентаризация гранита, который был демонтирован при ремонте общественных территорий – бульвара Победы и сквера Комсомольцев. Тема обсуждалась на сегодняшнем, 29 января, заседании комитета горсовета по муниципальной собственности и землепользованию.

Депутат горсовета Евгений Косогов озвучил информацию о том, что УКХ города оценило весь демонтированный при строительных работах гранит в один рубль, хотя реальная его стоимость составляет десятки тысяч рублей.

Как отметил Владимир Негин, вице-спикер городского совета, «гранитным вопросом» должна заняться специальная группа, которая может проработать вопрос использования демонтированного материала вторично. Предварительно, пересчитать весь находящийся на хранении гранит должны до конца весны.

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