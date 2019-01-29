2019-01-29T14:23:32+03:00
Общество

Православный центр «Вятский Посад» приглашает орловцев на бесплатную экскурсию

Всем желающим покажут достопримечательности и старинные иконы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото духовно-православного центра "Вятский Посад"Фото духовно-православного центра "Вятский Посад"
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Духовно-православный центр «Вятский Посад» проведет бесплатную экскурсию для своих гостей. Прекрасная возможность осмотреть все достопримечательности появится у всех желающих в воскресенье, 3 февраля.

- Вы посетите главный храм в честь Сретения Господня со старинными иконами. Здесь вы сможете приложиться к частицам мощей святителя Игнатия Брянчанинова и преподобного Алексия, человека Божия, - сообщают организаторы экскурсии.

Кроме того, во время небольшой прогулки экскурсантам покажут купель, где при желании можно будет совершить омовение. Также в Православной артели продолжает свою работу выставка, посвященная старцу Илию с материалами о его духовном и жизненном пути.

С работой кружков керамики, гончарного дела, рукоделия, изобразительного искусства познакомят орловцев в Артели. При желании, можно будет принять участие в мастер-классах.

Встреча экскурсантов состоится в полдень у Иконной лавки.

Адрес: Орловский район, поселок Вятский Посад, улица Южная, 1А.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 59-90-11.

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