Нынешней ночью 77 единиц техники расчищали снег в Орле

СЕГОДНЯ 13:43 2019-01-29T13:44:22+03:00

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Одной из тем, которая обсуждалась на сегодняшнем совещании в городской администрации стала уборка орловских улиц от снега. Начальник «Спецавтобазы» Александр Байдак сообщил, что нынешней ночью с 28 на 29 января в городе трудились 77 коммунальных машин, однако глава администрации Александр Муромский озвучил целый ряд адресов, на уборку которых горожане жалуются.

- Сегодня ночью вывозили снег с улиц Московской, Октябрьской, Тургенева, Горького, Комсомольской и площади Ленина. Работу будем продолжать, подрядные организации также принимают в ней участие, - отчитался Александр Байдак.

Александр Муромский сообщил, что регулярно поступают жалобы жителей улиц Тульской, Электровозной на неочищенные дороги, что после снегопада снова невозможно стало подобраться к некоторым детским садам. Также глава горадминистрации обратил внимание на проблему нечищенных улиц, по которым проходят травмайные пути. Здесь, зачастую, автомобилисты из-за снежных гор паркуются так, что попросту не дают проехать трамваям.

- Работаем, почистим, - заверил начальник «Спецавтобазы».

Алексаандр Байдак также заметил, что людей и мощностей не хватает, а снегопады все идут.

«КП» следит за уборкой улиц.