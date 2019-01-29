2019-01-29T13:07:20+03:00
Общество

В Орловской области мать троих детей ограничили в родительских правах

Женщина неоднократно оставляла малолетних детей без присмотра и злоупотребляет спиртными напитками
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловской области мать троих детей ограничили в родительских правахВ Орловской области мать троих детей ограничили в родительских правахФото: Архив "КП"
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В Орловской области мать троих детей ограничили в родительских правах. Такое решение вынес Болховский районный суд.

Женщина неоднократно оставляла малолетних детей без присмотра, злоупотребляет спиртными напитками. При этом ее уже несколько раз привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

- Суд ограничил болховчанку в родительских правах, с нее взысканы алименты в размере половины всех видов заработка и других доходов ежемесячно на содержание троих несовершеннолетних детей, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Пока решение суда не вступило в законную силу.

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